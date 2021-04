Ce pays veut être «la première nation sans tabac»

La Nouvelle-Zélande, première nation sans tabac? C'est en tout cas l'objectif affiché par le gouvernement du pays pour arriver au «zéro fumée» d'ici à 2025. Pour cela, «une nouvelle approche» est nécessaire. Alors que la plupart des pays d'Europe misent sur une augmentation continue des prix du paquet de cigarettes, la Nouvelle-Zélande souhaite aller encore plus loin.

Fixation d'un prix minimum, interdiction des filtres, limitation des points de vente sont envisagées. Mais l'idée la plus marquante est incontestablement la volonté d'interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2004.

«Le tabac est le produit de consommation le plus nocif de l’histoire et doit être progressivement éliminé», a commenté la directrice générale de la Société du cancer, Lucy Elwood. Une question d'intégration et de justice sociale également considérant que la population maorie est de loin celle qui consomme le plus de tabac, et la plus touchée par les maladies qui en résultent. En Nouvelle-Zélande, 4 500 personnes meurent chaque année en raison de la cigarette. 15% de la population adulte fume.

Et au Luxembourg?

Un chiffre inférieur à celui du Luxembourg, où 27% de la population consomme du tabac. Régulièrement tancé pour le prix du paquet de cigarettes très bon marché (entre 5 et 6 euros le paquet) en comparaison à ses voisins, le Luxembourg a néanmoins pris des mesures au cours des dernières années. Depuis 2017, la loi antitabac interdit la consommation dans les aires de jeux, dans les enceintes sportives et dans les véhicules où se trouve un mineur de 12 ans. La vente de cigarettes est également interdite aux moins de 18 ans.

Notons que des mesures coercitives comme celles envisagées par la Nouvelle-Zélande semblent utopiques en Europe, où la contrebande se développerait à vitesse grand V. Les écarts de prix entre le Luxembourg, la Belgique, la France ou encore l'Allemagne amènent de nombreux trafiquants à venir se fournir au Grand-Duché.

Autre question fondamentale, l'avenir des entreprises, buralistes et autres professionnels qui vivent de l'industrie du tabac. Conscient de cet enjeu, le gouvernement néo-zélandais n'a pourtant pas apporté de réponse pour remédier à la fin souhaitée de leur activité.

