Le «jihadiste bloqué» va être renvoyé aux USA

Un #djihadiste américain de l’#EI expulsé par la #Turquie vers la #Grèce est littéralement coincé dans la zone tampon séparant les deux pays après le refus de la Grèce d’autoriser son entrée sur le territoire pic.twitter.com/2tSSivFOey — Jean-Charles Brisard (@JcBrisard) November 11, 2019

«Les procédures nécessaires pour le renvoi en Amérique du combattant terroriste étranger ont débuté après que la partie américaine s'est engagée à accepter son retour au pays et à lui fournir un document de voyage», a déclaré le ministère turc de l'Intérieur, cité par l'agence de presse étatique Anadolu. L'individu, identifié par les médias turcs comme un Américain d'origine jordanienne, avait été conduit lundi à un poste-frontière avec la Grèce dans la province d'Edirne (nord-ouest de la Turquie) en vue de son expulsion.

Mais la police grecque lui a interdit l'entrée sur son territoire et l'homme s'est retrouvé bloqué dans la zone tampon à la frontière. D'après les médias turcs, les gendarmes turcs lui donnent depuis lundi à manger et à boire et, la nuit tombée, le laissent dormir dans un véhicule, avant de le renvoyer à l'aube vers l'hermétique frontière grecque. La déclaration du ministère turc de l'Intérieur intervient au lendemain d'une rencontre à Washington entre les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump.

La Turquie a commencé lundi à expulser des membres présumés de l'EI qu'elle détient. D'après le quotidien Hürriyet, Ankara compte dans un premier temps expulser 959 personnes, dont près de 600 Irakiens et Syriens, mais aussi une trentaine de ressortissants de pays européens.

(L'essentiel/afp)