Bolsonaro facilite la détention d'armes à feu

Le président d'extrême droite du Brésil Jair Bolsonaro a paraphé mardi un décret qui facilite la détention d'armes à feu, une promesse-phare de sa campagne, au risque d'augmenter la violence dans un des pays les plus dangereux du monde. «Pour assurer le droit à la légitime défense, moi, en tant que président, je vais utiliser cette arme», a déclaré le chef de l’État, désignant le stylo avec lequel il a signé le décret, au cours d'une cérémonie au palais présidentiel de Planalto, à Brasilia. Une source ministérielle a déclaré à l'AFP que ce décret entrait en vigueur dès sa signature, sans avoir à être approuvé par le Parlement.

Ce décret apporte des modifications assouplissant le «Statut du désarmement» de 2003, qui dressait de nombreuses barrières administratives à la détention d'armes. Le président a affirmé mardi avoir pris cette mesure en raison d'un référendum de 2005, par lequel près de 64% des Brésiliens avaient rejeté une loi qui prévoyait, entre autres, l'interdiction totale de la commercialisation d'armes au Brésil. «Malheureusement, à l'époque, le gouvernement a trouvé des moyens de priver la population du droit» de s'armer, a déclaré M. Bolsonaro, évoquant le gouvernement de gauche de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), aujourd'hui en prison pour corruption.

«Plus d'armes, plus de morts»

«Le peuple avait décidé d'acheter des armes et des munitions et nous ne pouvons pas le priver de ce qu'il a voulu à ce moment-là», a conclu le chef de l’État. Dans le nouveau décret, les critères établis pour qu'une personne puisse justifier de la nécessité d'acquérir une arme ont été considérablement assouplis. Il ne porte que sur la détention d'armes et non le port d'armes en dehors du domicile, même si le président Bolsonaro s'est exprimé à plusieurs reprises en faveur de ce dernier, notamment pour les chauffeurs routiers, régulièrement victimes d'attaques armées. Le port d'armes est réservé aux militaires, aux policiers et au personnel travaillant dans la sécurité, publique ou privée.

Le taux d'homicide est de 30,8 pour 100 000 habitants, trois fois supérieur à celui de 10 pour 100 000 considéré par l'ONU comme le seuil de violence endémique. Le projet de libéralisation de l'accès aux armes est loin de faire l'unanimité dans la population brésilienne et parmi les spécialistes. Pour de nombreuses ONG, comme le Forum de Sécurité publique, le décret du président Bolsonaro risque d'«accroître l'insécurité». «De nombreuses études montrent que l'augmentation de la circulation d'armes à feu a pour conséquence l'augmentation du nombre des homicides commis à l'aide de ces armes», dénonce cette association. Un sondage dont les résultats ont été rendus publics fin décembre par l'institut Datafolha montrait que 61% des Brésiliens étaient opposés à la détention d'armes par la population, contre 55% au moment de la précédente enquête de ce type, en octobre.

(L'essentiel/afp)