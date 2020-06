Trump reste à Washington pour faire régner l'ordre

Le président américain Donald Trump a assuré avoir annulé vendredi à la dernière minute son départ pour le New Jersey, où il devait passer le week-end, alors que son déplacement avait soulevé des interrogations en plein regain de pandémie de Covid-19 aux États-Unis. À quelques heures de son départ, la Maison-Blanche a annoncé qu'il ne se rendrait plus dans cet État où il avait prévu de passer le week-end dans son club de golf de Bedminster. Le président américain a plus tard déclaré sur Twitter avoir «voulu rester à Washington pour s'assurer que la loi et l'ordre soient appliqués».

Les États-Unis sont secoués depuis plusieurs semaines par des manifestations anti-racistes. Plusieurs statues, notamment de généraux confédérés ou de partisans de l'esclavage, ont été prises pour cible dans le pays. À Washington, une statue d'un général sudiste a été mise à bas et des manifestants se sont attaqués sans succès cette semaine à celle, située face à la Maison-Blanche, de l'ancien président Andrew Jackson, un défenseur de l'esclavage. Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a signé vendredi un arrêté présidentiel protégeant les monuments et statues et «combattant la violence criminelle récente», a-t-il déclaré sur Twitter.

Le texte du décret n'a pas été communiqué, mais la Maison-Blanche a affirmé qu'il permettrait au gouvernement «de poursuivre toute personne ou organisation» qui endommagerait ou dégraderait «les biens religieux». Le gouvernement pourra aussi priver d'aides publiques «certains États ou gouvernement locaux» qui ne parviendraient pas à protéger les monuments publics du vandalisme. «Le président Trump n'autorisera jamais que la violence contrôle nos rues, récrive notre histoire et mette à mal le mode de vie américain», a ajouté la Maison-Blanche.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

(L'essentiel/afp)