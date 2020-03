Les sondages sont favorables à Joe Biden

Envolée dans les sondages, ralliements à la chaîne: Joe Biden était en position de force lundi à la veille de son premier duel avec le socialiste Bernie Sanders dans la primaire démocrate. Après un début de campagne laborieux, l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a repris la place de favori dans la course destinée à désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre.

Quelque 52% des électeurs démocrates souhaitent que ce vétéran de la politique au message modéré porte les couleurs du parti contre 36% pour Bernie Sanders, 78 ans, qui prône une «révolution politique», selon un sondage CNN publié lundi. Avec 51% et 27% des intentions de vote respectivement, d'après une enquête du Detroit Free Press, l'écart est encore plus important pour le seul Michigan, le plus peuplé des six États où des scrutins sont prévus mardi.

Les Américains ne «veulent pas d'une révolution»

À la veille de l'échéance, les deux septuagénaires ont sillonné cet État industriel qui avait basculé d'un cheveu en faveur de Donald Trump en 2016, ferraillant à distance pour convaincre les indécis.

Les Américains ne «veulent pas d'une révolution» mais «veulent pouvoir boire en confiance l'eau du robinet», a lancé Joe Biden depuis la ville de Flint, marquée par un scandale d'eau contaminée. Ils «veulent aussi pouvoir faire confiance à la parole politique», a-t-il ajouté, pragmatique, en promettant de ramener de la «dignité» dans la vie publique après quatre ans d'une présidence «aberrante».

Tout reste possible

Joe Biden était flanqué du sénateur noir Cory Booker, qui vient juste de rallier sa campagne. «Mobilisez-vous pour cet homme qui a montré qu'il est avec vous», a-t-il lancé aux électeurs. «Il ne vous laissera pas tomber!» «Il est temps que nous battions Donald Trump et c'est devenu très clair pour moi que Joe Biden est la bonne personne pour ça», avait-il expliqué un peu plus tôt sur la chaîne CBS.

De son côté, Bernie Sanders devait participer à une table ronde à Detroit sur le nouveau coronavirus qui a infecté plus de 600 personnes aux États-Unis, faisant au moins 25 morts. En 2016, déjà en lice dans la primaire démocrate, Bernie Sanders avait devancé Hillary Clinton dans le Michigan et un revers cette année porterait un coup dur à sa campagne. Mais à l'époque il avait fait mentir les sondages et tout reste possible.

Senator @CoryBooker is joining me on the campaign trail in Flint, Michigan. Tune in to watch live: https://t.co/FlNzrqt8Nq– Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 9, 2020

It is one of the honors of my life to be supported by Rev. Jesse Jackson, a hero to me who has put his life on the line for 50 years fighting for justice.Together, we can, we must and we will defeat the most dangerous president in the history of this country. pic.twitter.com/BxoOhx52hY– Bernie Sanders (@BernieSanders) March 8, 2020

(L'essentielafp)