«J’adore mon job», disait-​​elle 5 jours avant sa mort

Nicole Gee morte jeudi à Kaboul avait 23 ans.Ici à l'aéroport avant l' attaque terroriste. pic.twitter.com/rQWdpSLJ0j — LAURENCE HAIM (@lauhaim) August 28, 2021

La sergente marine Nicole Gee était passionnée par son travail. Envoyée en Afghanistan cet été, la Californienne de 23 ans était chargée d’aider les femmes et les enfants à fuir le pays, une tâche qu’elle prenait très à coeur. Le 21 août dernier, la jeune femme avait publié sur Instagram une photo d’elle portant un bébé à Kaboul: «J’adore mon job», avait écrit Nicole en légende. Deux jours plus tard, l’Américaine postait un cliché la montrant en train d’escorter des réfugiés dans un avion de l’armée.

Jeudi, Nicole Gee a perdu la vie lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser à l’aéroport de Kaboul, tuant au moins 85 personnes. La Californienne fait partie des 13 soldats américains – dont trois femmes – décédés lors de cet attentat. Bien qu’effondrés, les amis de Nicole n’ont pas été surpris d’apprendre qu’elle avait laissé sa vie en voulant aider les autres. «Elle était «badass» (ndlr: dure à cuire). Elle dépassait et surpassait la plupart des Marines masculins dans les catégories physiques pendant notre entraînement. Et plus important encore, elle était la personne la plus gentille. Elle ne pouvait s’empêcher d’aider les autres», confie à Daily Beast le caporal Joyner Seaman.

Nicole était basée à Camp Lejeune en Caroline du Nord. Elle s’était engagée dans les Marines notamment parce que son mari en faisait déjà partie. Mais son aptitude à aider les gens l’a naturellement attirée vers ce travail. Selon le caporal Seaman, la jeune femme a rapidement gravi les échelons grâce à son dévouement et à son talent. Selon son compte Instagram, Gee était à l’étranger depuis le mois de juin. Elle avait été promue au rang de sergente au Koweït, avant d’être déployée en Afghanistan quelques jours plus tard.

Alexandra Stowers, qui était une voisine de Nicole en Caroline du Nord, évoque «une personne phénoménale». «Elle était le genre de voisine qui s’arrêtait sur la route du supermarché pour savoir si on avait besoin de quelque chose», raconte-t-elle. «Elle venait toujours s’occuper de nous et n’avait jamais de problème avec qui que ce soit. Une personne douce, gentille et travailleuse. Unique en son genre», ajoute Joe, le mari d’Alexandra.

U.S Marine Sgt. Johanny Rosario was one of our fallen warriors from the cowardly terrorist attack in Afghanistan.



Rosario was serving as a member of the Female Engagement Team.



Fair winds and following seas. pic.twitter.com/Xy6j9OR4zB — Travis Akers (@travisakers) August 28, 2021

Dans les rangs des Marines, certains jeunes soldats sont secoués par la perte de 13 des leurs. «C’est pour cela que nous avons signé. C’est surréaliste, mais ça nous motive à être meilleurs», assure le caporal Seaman.

Samedi soir, via un communiqué, Joe Biden a annoncé qu’une nouvelle attaque contre l’aéroport de Kaboul était «très probable» dimanche ou lundi. «La situation sur les lieux reste extrêmement dangereuse et la menace d’une attaque terroriste contre l’aéroport demeure élevée», a écrit le président américain. «Nos commandants m’ont informé qu’une attaque était très probable dans les 24 à 36 heures», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/joc)