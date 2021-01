Biden annule dès mercredi 17 mesures de Trump

11h31 Le «grand soulagement» du président allemand

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a fait part, mercredi, de son «grand soulagement», à quelques heures de l'investiture de Joe Biden, assurant que ce sentiment était partagé par «beaucoup de monde» en Allemagne.

«Nous nous réjouissons que les États-Unis, en tant que partenaire indispensable, soient à l'avenir de nouveau à nos côtés sur de nombreuses questions: dans le combat commun et solidaire contre la pandémie de Covid-19, la protection mondiale du climat, sur les questions de sécurité», a notamment détaillé le chef d'État allemand, dans un message vidéo.

11h D'abord annuler le bilan de Trump

Dès sa première demi-journée à la Maison-Blanche (il prend ses fonctions à midi), le président Biden prendra 17 actions présidentielles pour revenir sur le bilan de Trump, a annoncé son équipe, ce mercredi. Les États-Unis entameront donc dès aujourd'hui la procédure pour revenir dans l'accord de Paris sur le climat.

Joe Biden suspendra aussi la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis, ainsi que son financement par le Pentagone, annulera un décret migratoire de son prédécesseur qui vise surtout les pays musulmans, et annulera le retrait du pays de l'Organisation mondiale de la santé.

We don’t have a second to waste when it comes to tackling the crises we face as a nation. That’s why after being sworn in tomorrow, I’ll get right to work. https://t.co/QBrS17mle8