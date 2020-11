À 3 ans, amputé après une banale écorchure

"It’s incredible when you’re in such a dark place and you receive all this light from people, it really lifts you up."



This little fighter got a big surprise at @radychildrens. Beauden scraped his knee on a camping trip, which led to the unthinkable.https://t.co/ejHHeClRAZ — Monica Garske (@GarskeNBC) November 24, 2020

La vie du petit Beauden Baumkirchner, 3 ans, a basculé le mois dernier, lors d’un séjour en camping avec sa famille à San Diego (Californie). Le petit garçon a fait une banale chute à vélo et s’est écorché le genou. «Ça lui est arrivé tellement, tellement de fois, comme à tout enfant de 3 ans», confie son père, Brian. Les parents de Beauden ont soigneusement nettoyé sa plaie et ont placé un bandage par-dessus, explique 12News.

Malgré les soins prodigués, l’état de santé du petit s’est dégradé au fil des heures. Le soir même, Beauden s’est endormi plus tôt que d’habitude, et le lendemain, il s’est montré discret et peu énergique. Le matin suivant, le garçon avait de la fièvre et son genou avait enflé. Hospitalisé, Beauden s’est rapidement retrouvé entre la vie et la mort. «Tout son corps était en train de s’arrêter. Ils pensaient qu’ils allaient le perdre, c’est sûr, cette nuit-là», témoigne son papa.

An Arizona family visiting San Diego faced a scenario that is any parent's nightmare when their 3-year-old scraped his knee, which eventually led to a double amputation, NBC affiliate KPNX reports.https://t.co/ctK8SiSMbA — NBCWashington (@nbcwashington) November 22, 2020

Le petit garçon avait contracté une infection à staphylocoques. «Elle s’était étendue à ses jambes et à toutes ses extrémités», explique Brian. «Son système immunitaire a été davantage compromis par l’apparition d’une septicémie et le syndrome de choc toxique qui s’est ensuivi a compliqué son état», peut-on lire sur une page GoFundMe consacrée au petit Beauden. Les médecins ont finalement dû prendre la terrible décision d’amputer les deux jambes de l’enfant et quelques-uns de ses doigts.

Selon NBC San Diego, le petit garçon a subi plus de 17 opérations chirurgicales en six semaines. Il est toujours hospitalisé aux soins intensifs pédiatriques mais se porte bien. «Il a perdu deux doigts de sa main gauche et peut-être une partie de son pouce. Tous ses autres doigts sont pliés et raides. Il va avoir besoin de beaucoup de physiothérapie pour les redresser et les faire travailler à nouveau. (…) Ce magnifique bébé doit supporter plus que quiconque ne peut l’imaginer, et pourtant il a toujours le sourire!» peut-on lire sur la page de collecte de fonds, qui a déjà permis de récolter près de 140’000 dollars.

(L'essentiel/joc)