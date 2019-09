Biden et Trump relancent les hostilités

Le président républicain Donald Trump est au cœur d'une nouvelle polémique, des médias américains l'accusant d'avoir encouragé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur le fils de Joe Biden, le favori démocrate pour la présidentielle américaine. Ces accusations sont issues de révélations d'un lanceur d'alerte membre des services de renseignement américains.

«Tout ceci apparaît comme un énorme abus de pouvoir», a déclaré à la presse M. Biden, qui faisait campagne à Des Moines, dans l'Iowa (centre).« Je sais à qui j'ai affaire» a-t-il assuré, paraissant avoir du mal à contenir sa colère. «Il abuse de son pouvoir tant qu'il peut et dès qu'il sent son pouvoir menacé, il ne recule devant rien». «Mais là, il dépasse les bornes», a conclu l'ancien vice-président américain, qui avait qualifié la veille les faits présumés de «corruption patente» et exigé «au minimum» que Donald Trump «publie immédiatement la retranscription de l'appel en question, afin que le peuple américain puisse juger par lui-même».

«Je n'ai jamais parlé avec mon fils de ses activités»

De son côté, M. Trump a accusé dans une série de tweets son rival démocrate d'avoir exigé, quand il était vice-président, le renvoi d'un procureur ukrainien «qui enquêtait sur les activités de son fils». Hunter Biden, le deuxième fils de l'ancien sénateur, a travaillé pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, lorsque son père était vice-président de Barack Obama. «Je n'ai jamais parlé avec mon fils de ses activités professionnelles à l'étranger», a assuré samedi M. Biden, questionné sur les accusations de Donald Trump. «Tout le monde a enquêté sur cette affaire et tout le monde dit qu'il n'y a rien dans cette histoire».

Donald Trump a publié samedi sur Twitter un montage vidéo des reportages sur cette affaire lorsqu'elle avait été évoquée dans les médias en 2015. On y voit Joe Biden confirmer être intervenu pour demander le renvoi de ce procureur, mais assurant que cela n'avait rien à voir avec son fils. Accusant les médias et les démocrates de chercher à éviter de parler de cette affaire, le milliardaire américain affirme qu'ils «ont donc fabriqué de toutes pièces une histoire sur moi et une conversation de routine parfaitement normale avec le président ukrainien».

(L'essentiel/afp)