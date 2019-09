Elle photographie, sans le savoir, celui qui va la tuer

Le corps de Mariana Brazza, 19 ans, a été retrouvé mercredi dans une décharge d'Itapolis (État de São Paolo). La jeune femme avait été bâillonnée, elle avait les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos. L'étudiante avait disparu mardi matin en quittant un fitness situé à une cinquantaine de kilomètres du lieu où son cadavre a été découvert, rapporte le Daily Mail.

Des images de vidéosurveillance enregistrées devant le club de gym que fréquentait Mariana ont apporté de précieuses informations aux enquêteurs. La vidéo montre un suspect âgé de 37 ans s'approcher de la jeune femme, qui se tient debout à côté de sa voiture dont un pneu est crevé. L'individu se donne alors des allures de bon samaritain et lui propose de l'aider à remplacer sa roue. Or, c'est le trentenaire lui-même qui avait au préalable saboté le véhicule de l'étudiante.

On peut ensuite voir Mariana déplacer sa voiture vers un petit jardin se trouvant de l'autre côté de la route. Puis, plus rien. Le véhicule réapparaît environ une heure plus tard, et les enquêteurs pensent que le suspect se trouvait au volant. Pendant que le «bon samaritain» de l'étudiante changeait son pneu, la jeune femme l'a pris en photo puis envoyé le cliché à sa famille et à son petit ami pour leur expliquer sa mésaventure.

À ce moment-là, la victime ne semblait pas du tout inquiète. «Nous avons ri de cette situation et je lui ai envoyé un cliché de moi en uniforme parce que je sais qu'elle aime bien ça. Je lui ai aussi dit que je l'aimais», témoigne Jefferson Vianna, lieutenant dans la marine. Après cet échange, la famille de l'étudiante n'a plus eu de nouvelles.

Sur la base de cette photo et des images de vidéosurveillance, la police a pu facilement identifier le suspect. Après une chasse à l'homme de sept heures, le trentenaire a été retrouvé sur le toit d'une maison, non loin de la voiture de Mariana. L'individu avait déjà passé 12 ans en prison pour enlèvement, viol, tentative de meurtre, vol et extorsion. Il était libre depuis un mois.

Mis en examen pour meurtre, le trentenaire est passé aux aveux. Il a comparu une première fois mercredi, avant d'être incarcéré. Une autopsie déterminera les causes de la mort de la Brésilienne, et si elle a subi des violences sexuelles.

(L'essentiel/joc)