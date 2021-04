Les proches de Navalny craignent pour sa vie

L'inquiétude est grandissante parmi les proches d'Alexeï Navalny après l'annonce de sa grève de la faim, l'opposant russe, détenu en colonie pénitentiaire, souffrant déjà de problèmes de santé et ayant tout juste survécu à un empoisonnement.

Principal détracteur du Kremlin, le militant anticorruption de 44 ans a annoncé mercredi avoir décidé d'arrêter de s'alimenter pour protester contre ses conditions de détention, accusant l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin et à des médicaments et de le «torturer» par privation de sommeil.

Un accès immédiat à un médecin

Une nouvelle d'autant plus inquiétante pour les proches de M. Navalny que celui-ci souffre déjà de fortes douleurs au dos et a perdu de la sensibilité dans ses deux jambes, et n'a pas reçu, dit-il, de soins adéquats.

«Nous sommes très inquiets à propos de sa santé et c'est pourquoi nous demandons un accès immédiat à un médecin», a déclaré à l'AFP Rouslan Chaveddinov, l'un des collaborateurs de l'opposant. «Navalny a toujours pris très au sérieux des décisions comme celles d'une grève de la faim», a-t-il souligné.

Problèmes non diagnostiqués

La grève de la faim d'Alexeï Navalny s'ajoute à ses problèmes de dos non diagnostiqués, mais surtout après avoir survécu de justesse il y a moins d'un an à un empoisonnement dont il accuse le Kremlin.

Après trois semaines de coma, il avait passé cinq mois en convalescence en Allemagne. C'est à son retour en janvier qu'il a été interpellé puis condamné à deux ans et demi de prison dans une vieille affaire de fraude qu'il juge politique.

«Après un empoisonnement, personne ne sait comment l'organisme peut réagir» à un refus de s'alimenter, note M. Chaveddinov, «c'est très inquiétant».

(L'essentiel/afp)