Il conçoit un bateau pour traquer le plastique des mers

On peut être architecte d'intérieur et rêver d'éliminer le plastique qui pollue lacs, fleuves, mers et océans. C'est en tout cas le pari lancé il y a un an par Dragan Miljkovic, un Français d'origine serbo-croate, qui a résidé au Luxembourg de 1999 à 2004. Président de l'association Solar manta oceans, il a conçu un navire pour traquer la pollution plastique. «J'ai voyagé dans une quarantaine de pays dans le monde, et partout j'ai fait le même constat: les déchets sont omniprésents et il est urgent d'agir, explique-t-il.

Le Solar Manta - dont la forme rappelle la raie Manta - est taillé pour intervenir sur le littoral à quelques miles des côtes, là où séjournent les déchets issus des terres et des fleuves avant de rejoindre le large ou le fond des océans. Ce bateau, qui pourra être décliné en plusieurs versions et plusieurs tailles (de 5 à 10 m de long et de 6,5 à 15 m de large), proposera une micro-usine de récupération, de déchiquetage et de compactage des déchets plastiques, qui sont les plus présents dans les océans. Le navire sera capable de récupérer des micro-déchets de 0,2 mm, représentant plus de 99% de la pollution des plastiques.

«Je souhaite fabriquer moi-même le premier modèle»

Le Solar Manta sera alimenté par de nouvelles technologies comme des films imprimables, qui représentent la nouvelle génération de panneaux solaires. Alors que son projet en est au stade de prototype, Dragan Miljkovic est à la recherche d'investisseurs pour le concrétiser d'ici 2021 (NDLR: environ 300 000 euros sont nécessaires). Il est actuellement en pourparlers avec l'homme d'affaires Olivier Dassault et a reçu le soutien de plusieurs personnalités, comme l'acteur Jean-Claude Van Damme ou l'ex-footballeur messin Ludovic Obraniak.

«Je souhaite fabriquer moi-même le premier modèle pour, à terme, équiper les mairies ou entreprises privées qui souhaitent participer au nettoyage des littoraux, précise le concepteur. 80% des déchets marins proviennent des activités à terre. La protection des mers passe donc par les bons réflexes sur terre». Infatigable voyageur, Dragan Miljkovic était encore au Luxembourg il y a quelques jours pour nettoyer, à pied cette fois, les rives de la Moselle entre Wasserbillig et Grevenmacher...

Le projet Manta, développé par The SeaCleaners, poursuit les mêmes objectifs:

