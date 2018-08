Ils déballent leurs colis achetés sur le Dark Web

Le Dark Web est le coin le plus sombre et dérangeant d’Internet. Cet endroit grouille de nombreuses drogues, de tueurs à gages, d'imprimantes contrefaites et toutes sortes de choses possibles et imaginables. Pour l'internaute moyen, ce lieu virtuel est en grande partie inaccessible, tant que l'on ne s’y intéresse pas plus en détail.

Malgré la maigre fiabilité du site, un nombre important de youtubeurs y ont commandé un colis au hasard pour relever le «Dark Web Challenge». Des vidéos sont visionnées des millions de fois et se basent sur la tendance populaire des «Mystery Unboxing Videos», (déballage de colis mystérieux) dans lesquelles les Vloggers ouvrent des paquets devant la caméra (provenant d’Ebay ou Amazon) pour en découvrir le contenu surprise.

Des millions de clics pour des objets bizarres

Les amateurs audacieux font un pas de plus et ouvrent des paquets qu'ils auraient commandés sur le Dark Web. Certains des clips sont de toute évidence mis en scène dans le but de choquer, par exemple lorsque des «organes humains» couverts de sang sont sortis de la boîte. D'autres semblent être plus réels. La vidéo de déballage de Tom Stanniland compte plus de 4,7 millions de vues après seulement quelques jours. «C'est la chose la plus horrible que j'aie jamais faite», avoue le Britannique.

Il a commandé une série de cinq colis d'une valeur d'environ 530 euros chacun, dont certains étaient remplis d'objets bizarres et très dérangeants. Des ours en peluche remplis de drogues, des poupées à croix gammée, un livre satanique pour enfants, des vêtements ensanglantés et une XBox OneX complètement neuve.

Marchandise de contrebande volée

Jonathan Pace, de l'Université de Stanford, met en garde dans une interview avec Shortlist: «Si les boîtes à mystères sont remplies d’objet de haute qualité en parfait état, il y a de grandes chances que ce soit des marchandises de contrebande volées, qui ne pourraient pas être directement vendues sur le marché noir».

L'expert estime également que les innombrables vues sur les vidéos ne valent pas la peine de s'exposer à un tel risque - d'autant plus que la légalité ne peut être garantie et que l'on peut facilement devenir complice: «Les activités du marché noir sont dangereuses, et l'introduction de l'anonymat numérique rend la situation d'autant plus risquée».

(L'essentiel)