Un ministre russe meurt dans un exercice

Le ministre russe des Situations d'urgence, Evgueni Zinitchev, est mort mercredi, lors d'un exercice dans l'Arctique. Le ministre «est tragiquement mort en service, à Norilsk, au cours d'un exercice interministériel de protection de la zone arctique, alors qu'il sauvait la vie d'une personne», a indiqué le ministère à l'agence Tass.

M. Zinitchev «se trouvait au bord d'une falaise avec un vidéaste qui a glissé et est tombé dans l'eau», a indiqué sur sa chaîne «Telegram» Margarita Simonian, la rédactrice en chef de la chaîne télévisée pro-Kremlin RT. «Personne n'a eu même le temps de comprendre ce qu'il se passait quand Zinitchev s'est précipité dans l'eau après l'homme qui était tombé et s'est écrasé sur les rochers», a-t-elle encore précisé.

Interrogé par les agences, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a indiqué que le président avait été informé de cet accident. Ministre depuis 2018, le responsable a fait l'essentiel de sa carrière au sein de différents services de sécurité russe, notamment celui chargé des gardes du corps du président Vladimir Poutine, selon un biographie publiée par les agences russes.

