L'éruption d'un volcan fait au moins cinq morts

Cinq personnes sont décédées et de nombreuses autres ont été blessées lors de l'éruption lundi du touristique volcan de White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, a annoncé la police.

Outre ces cinq morts, «18 personnes sont actuellement soignées pour des blessures, certaines ayant été gravement brûlées», a déclaré le sous-commissaire John Tims, qui a affirmé être sans aucune nouvelle d'un groupe d'au moins dix personnes demeuré sur l'île après l'éruption.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt