L'Iran «joue avec le feu» sur le nucléaire

«L'Iran a dépassé la limite des 300 kilogrammes» d'uranium faiblement enrichi, a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à l'agence semi-officielle Isna.

Chargée de vérifier que Téhéran s'acquitte de ses engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale en juillet 2015 à Vienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que l'Iran avait dépassé la limite imposée par le pacte.

L'Iran «joue avec le feu», a réagi dans un premier temps Donald Trump, auprès de journalistes à la Maison-Blanche. «Ils savent très bien ce qu'ils font». «Ils connaissent actuellement de nombreuses difficultés dans leur pays», a-t-il ajouté dans un entretien à la chaîne Fox News diffusé lundi soir, espérant voir Téhéran, étranglé par les sanctions, «revenir» à la table des négociations et «demander à nouer un accord».

Le président américain s'est entretenu du sujet avec son homologue français Emmanuel Macron, a fait savoir la Maison-Blanche, qui a par ailleurs réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne de «pression maximale» sur l'Iran.

Les États-Unis, qui se sont retirés en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien, appellent à interdire à l'Iran tout enrichissement d'uranium. L'annonce de Téhéran survient sur fond de tensions déjà vives avec Washington, faisant craindre un embrasement dans la région stratégique du Golfe.

La question est désormais de savoir quelles seront les conséquences du dépassement annoncé lundi par l'Iran. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé les pays européens à sanctionner Téhéran. Trois pays européens restent, avec la Russie et la Chine, parties à l'accord: l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Téhéran affirme agir «dans le cadre» du pacte, invoquant deux articles permettant à une partie de s'affranchir temporairement de certains de ses engagements, si elle estime qu'une autre ne tient pas les siens. «Nous n'avons PAS violé» l'accord, a écrit M. Zarif sur Twitter.

We have NOT violated the #JCPOA.



Para 36 of the accord illustrates why:



We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.



We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.



We finally took action after 60 weeks.



As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH