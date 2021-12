Un ado palestinien tué par les forces israéliennes

Un adolescent palestinien a été tué dans la nuit de dimanche à lundi à un point de passage entre Israël et la Cisjordanie occupée, ont rapporté des sources concordantes. Mohammad Nidal Younès, 15 ans, a succombé à ses blessures après des tirs israéliens à un check-point près de la ville palestinienne de Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué l’agence officielle palestinienne Wafa.

Les forces israéliennes «ont ouvert le feu en direction du véhicule de Younès alors qu’il conduisait au check-point, le blessant grièvement pour avoir prétendument tenté de percuter des soldats», a ajouté cette source. Dans un communiqué, le ministère israélien de la Défense a fait état d’un «attentat à la voiture bélier au point de passage Teenim», près de Tulkarem, et indiqué que l’assaillant avait été «neutralisé» par des tirs. Un responsable sécuritaire israélien a ensuite confirmé à l’AFP que l’assaillant avait été tué.

Diminution des violences

Un garde israélien blessé dans l’incident est dans un état modéré et son pronostic vital n’est pas engagé, a indiqué l’hôpital Sheba près de Tel-Aviv.

En octobre 2015 et pendant plusieurs mois, la Cisjordanie occupée, Israël et Jérusalem ont été le théâtre d’attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, parfois aussi à la voiture bélier et, dans une moindre mesure, à l’arme à feu. Ces violences ont depuis diminué d’intensité, mais persistent de manière sporadique.

Rare attaque à l’arme à feu

Samedi, un Palestinien ayant mené une attaque au couteau à Jérusalem, ayant blessé au moins une personne, a été abattu par les forces israéliennes. Et le 22 novembre, un Israélien originaire d’Afrique du Sud a été tué lors d’une rare attaque à l’arme à feu menée par un Palestinien membre du Hamas dans la vieille ville de Jérusalem.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’État hébreu. Environ 475 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens. Toutes les colonies israéliennes sont illégales au regard du droit international.

