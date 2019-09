«Les chiens hurlaient. Puis, plus rien»

L'ouragan Dorian a semé mort et désolation aux Bahamas. Selon un dernier bilan, au moins 44 personnes ont péri la semaine dernière. De nombreux animaux ont également été victimes du phénomène climatique. Un refuge de Freeport, sur l'île de Grand Bahama, a particulièrement été touché: 220 chiens et 50 chats sont morts noyés lors du passage de Dorian.

"We couldn't have predicted this but I still feel responsible. My heart is broken for the shelter animals that we lost ...," said Elizabeth Burrows, executive director of the Humane Society of Grand Bahamas. https://t.co/ubWrLe7cXk— WATE 6 On Your Side (@6News) September 9, 2019

Environ 400 bêtes se trouvaient dans le refuge Humane Society of Grand Bahama quand Dorian a frappé, rapporte Fox 6. Six employés ont tout fait pour mettre à l'abri les 300 chiens et 100 chats en tentant désespérément de maintenir leurs cages au-dessus de la surface de l'eau.

Immergés à hauteur de poitrine, les salariés n'ont ensuite eu d'autre choix que de trouver refuge au galetas. Comme il n'y avait pas d'escalier ni d'échelle pour y accéder, ils ont dû se hisser les uns les autres, dans des circonstances infernales. «Les chiens hurlaient et pleuraient. Puis ce fut le silence», témoigne Felicia Telfort, l'intendante.

#Freeport #GrandBahama Pet owners >>> Starting Monday from 9am to 1pm, through Saturday, pet owners in need of food for their pets may come to the shelter to collect pet food.Location: Humane Society, Coral Road, Freeport#Hurricane #Dorian #AnimalRescue #Cats #Dogs pic.twitter.com/bw3UMf84I4— Michael Barthel (@RealMiBaWi) September 8, 2019

Certains des animaux du refuge attendaient d'être adoptés, d'autres avaient été placés temporairement par des familles n'ayant pas eu le droit d'évacuer avec eux. «Lors de précédentes tempêtes, nous n'avions pas subi d'inondations. Alors, nous nous attendions à avoir un peu d'eau, mais jamais nous n'aurions imaginé faire face à une telle inondation», explique Elizabeth Burrows, la responsable du centre.

Effondrée, elle ajoute: «Nous ne pouvions pas le prévoir, mais je me sens quand même responsable. J'ai le cœur brisé pour les animaux que nous avons perdus, et je me sens si mal pour les gens qui nous ont fait confiance en nous les confiant. Nous n'avons pas pu les protéger», déplore-t-elle.

Dorian a également détruit le matériel médical, la nourriture et les véhicules du refuge. Quoi qu'il en soit, les employés ne regrettent pas d'avoir risqué leur vie, pour sauver le plus d'animaux possible. «Pour nous, il ne s'agissait pas de jouer les héros. Nous voulions protéger la vie des animaux autant que la nôtre», conclut Felicia.

