Le froid perturbe toujours le pays, tempête à l'est

La perturbation qui avait causé des chutes de neige massives dans le sud a commencé à se déplacer vers la côte est, où des flocons étaient attendus jeudi de la Caroline du Nord jusqu’à la Nouvelle-Angleterre (nord-est).

À New York, une nouvelle couche blanche venait progressivement se rajouter aux restes de la tempête qui avait déjà déposé plus de 40 centimètres de neige début février. Quelque 10 cm étaient tombés sur Central Park en fin d’après-midi. Quelque 200 vols ont été annulés à New York. «Depuis décembre, je ne crois pas qu’on ait vu une semaine sans neige. C’est dingue», a lancé Kara Dickson, étudiante à l’université NYU.

Coupures d'électricité

Selon le service de météorologie nationale (NWS), une accumulation de glace en Caroline du Nord et Virginie (est) était de nature à provoquer de «nombreuses» coupures de courant et des chutes d’arbres dans les heures à venir.

Au Texas (sud), plus de 250 000 foyers étaient encore privés d’électricité, alors que les autorités s’efforcent de rétablir le courant, selon le site Poweroutages.com, et plus de 240 000 en Louisiane et dans le Mississippi (sud).

Les habitants du Texas doivent aussi faire face à des ruptures de canalisations en raison du gel. «C’était comme une chute d’eau et ça venait de la salle de bains pour ensuite gagner les autres pièces», a ainsi raconté Birgit Kamps depuis Houston.

Lors d’un point de presse à la Maison-Blanche, la conseillère de Joe Biden à la sécurité nationale Liz Sherwood-Randall a indiqué que des initiatives allaient être engagées pour améliorer le fonctionnement du réseau électrique américain et éviter des défaillances similaires à celles connues par le Texas cette semaine. Plusieurs personnes sont mortes de froid dans cette région où il ne gèle quasiment jamais, selon des médias locaux. Selon les médias américains, le bilan national est, pour l’instant, d’une trentaine de morts.

Records de froid attendus

De nombreux Texans sont aussi privés d’eau, notamment Madie Leon Riley, de Pflugerville, non loin de la capitale Austin, qui a expliqué au Texas Tribune avoir fait fondre de la neige pour assurer ses arrières. Les autorités texanes ont recommandé à plusieurs millions d’habitants de faire bouillir leur eau avant de la consommer.

Outre le Texas, la Louisiane, et le Mississippi, l’Oregon (nord-ouest), frappé le week-end dernier, enregistrait encore jeudi près de 100 000 foyers sans électricité.

Un retour à des températures plus clémentes est attendu ce week-end avec le déplacement de la masse d’air froid venue de l’Arctique, mais il neigeait encore abondamment jeudi dans la banlieue de San Antonio, au sud du Texas. Le NWS prévenait que des «records de froid» pourraient être enregistrés dans le centre-sud des États-Unis, avec des températures inférieures de 11 à 16 °C aux normales saisonnières.

(L'essentiel/afp)