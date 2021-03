Rencontre historique entre le pape et l’ayatollah

Le grand ayatollah Ali Sistani, référence de la majorité des musulmans chiites d’Irak et du monde, a déclaré ce samedi prêter attention à ce que les chrétiens en Irak vivent «en paix» et avec «tous les droits», lors d’une rencontre inédite avec le pape François.

En venant dans la ville sainte chiite de Najaf, le pape argentin entendait tout à la fois tendre la main à l’islam chiite et porter la cause des chrétiens d’Irak, 1% de la population dans ce pays musulman, qui se disent régulièrement victimes de discrimination. C’est la première fois dans l’histoire que le chef des 1,3 milliard de catholiques du monde s’entretient avec le grand ayatollah de Najaf.

«Attention portée» aux chrétiens

Mais de cette rencontre au sommet n’ont filtré que deux choses. Une photo des deux hommes: le grand ayatollah, turban noir des descendants du prophète Mahomet et tenue assortie, et à sa gauche le pape, tout de blanc vêtu et flanqué de cardinaux en chapes rouges et noires. Et, surtout, un communiqué du bureau du grand ayatollah.

L’homme de 90 ans, longue barbe et carrure frêle, n’est jamais apparu en public. Il répond par écrit aux questions qui lui sont adressées et il fait lire ses sermons chaque vendredi par des représentants.

Cette fois-ci toutefois, il a fait publier un communiqué, remerciant personnellement le pape François de sa venue à Najaf à l’issue d’un huis-clos de 50 minutes entre les deux hommes. Le grand ayatollah a assuré au pape «l’attention qu’il porte au fait que les citoyens chrétiens vivent comme tous les Irakiens en paix et en sécurité, forts de tous leurs droits constitutionnels», indique le texte.

(L'essentiel/afp)