Daniel Craig se moque de James Bond dans une pub

La promo pour la 25e aventure de James Bond, «No Time To Die» (le 8 avril prochain sur les écrans du Luxembourg), monte en puissance. Et chaque partenaire du film y va de son couplet. C'est ainsi qu'une publicité pour une célèbre bière a fait son apparition sur la Toile. Une publicité dont il faut bien reconnaître qu'elle est fort drôle et réussie. Contrairement aux pubs de cette même marque sorties en 2012, avec «Skyfall», et en 2015, avec «Spectre», elle ne met pas en scène James Bond... mais bien Daniel Craig.

L'acteur s'amuse de son image en se moquant du fait que tout le monde le prend pour 007, dans la vraie vie. On peut donc voir Craig bousculé en taxi par une conductrice trop enthousiaste de montrer son savoir-faire. Puis essoufflé après avoir couru après le véhicule, constatant y avoir oublié porte-monnaie et passeport.

Le plus long titulaire du rôle

Puis l'acteur débarque dans une soirée, après avoir piqué un smoking. Salué par le «Bond Theme» joué de manière approximative en plein restaurant par un orchestre peu talentueux, Daniel Craig se voit imposer un Martini Dry (la boisson préférée de Bond), alors qu'il souhaite simplement boire une bière.

Une manière très décalée et drôle pour Craig de jouer sur sa lassitude à incarner l'agent secret britannique, depuis quatorze ans, faisant de lui l'interprète de 007 à être resté, en nombre d'années, le plus longtemps titulaire du rôle.

(L'essentiel)