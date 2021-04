Un parking transformé en crématorium

En Inde, submergée par les victimes d'une vague épidémique d'une gravité sans précédent et où l'aide internationale a commencé à arriver mardi, les crématoriums manquent de bois et par endroits, comme à New Delhi, brûlent les corps sur des parkings.

«Nous commençons au lever du soleil et les crémations se poursuivent au-delà de minuit», déclare à l'AFP Sanjay, un prêtre administrant les derniers sacrements dans un crématorium de New Delhi, le regard perdu dans les flammes des bûchers et de tas de cendres fumantes qui, il y a peu, étaient des êtres humains avant que le Covid-19 ne les terrasse.

Record de cas

Les crématoriums ne connaissent pas de trêve, leurs cheminées se fissurent et les armatures métalliques des fours fondent sous l'intensité de la chaleur. Le bois commence à manquer aussi dans certains établissements, des familles sont priées d'apporter leur propre combustible.

De nombreux crématoriums et cimetières affirment que le bilan officiel des décès dus au virus est loin de correspondre à la réalité, compte tenu de l'afflux de corps qu'ils voient défiler.

Epicentre de la pandémie de coronavirus depuis plusieurs jours avec un variant «indien» encore mal identifié, le pays le plus peuplé de la planète après la Chine enregistre quotidiennement de nouveaux records. Lundi, il a fait état d'un record mondial de 352 991 nouvelles contaminations et un record national de 2 812 décès, entraînant la première aide internationale d'ampleur depuis le début de la crise sanitaire.

(L'essentiel/afp)