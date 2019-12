L'ancien complice de Marc Dutroux a quitté la prison

Michel Lelièvre est sorti de prison ce lundi matin, a annoncé une porte-parole de l'administration pénitentiaire, relaté par RTL. L'ex-complice de Marc Dutroux avait été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour avoir aidé Marc Dutroux à enlever Sabine, Laetitia, An et Eefje par la cour d'assises d'Arlon. Le tribunal d'application des peines de Bruxelles lui a accordé la libération conditionnelle en septembre.

Le tribunal d'application des peines de Bruxelles l'a libéré de manière anticipée sous différentes conditions comme celle de trouver un logement dans les six mois. L'ancien détenu ne pourra pas se déplacer où il veut, le tribunal lui a interdit de se rendre à certains endroits comme les provinces du Brabant flamand, du Limbourg, du Hainaut, de Liège et du Luxembourg, ainsi que de la province hollandaise du Limbourg et de la province allemande de Rhénanie. Plusieurs quartiers de Bruxelles/Ixelles, ainsi que certaines lignes de métro et de train, lui sont aussi proscrits.

(L'essentiel)