Sept Palestiniens tués par l'armée israélienne

Sept Palestiniens ont étés tué vendredi par des tirs de soldats israéliens lorsqu'un face-à-face tendu entre des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza et des soldats israéliens a dégénéré en affrontements en plusieurs endroits de l'enclave.

Quelques heures plus tôt, avant même le début des manifestations, un autre Palestinien avait été tué par des tirs de l'artillerie israélienne dans le sud de l'enclave, selon la même source. Le Croissant-Rouge palestinien a recensé vendredi 54 manifestants blessés par des tirs de soldats israéliens lors des affrontements aux abords de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec Israël, un endroit qui est régulièrement le théâtre de heurts coûtant la vie à des Palestiniens.

Les manifestations soutenues par le Hamas

Les manifestants avaient convergé en plusieurs points de rassemblement le long de cette barrière à l'occasion d'un mouvement de protestation, baptisé «la grande marche du retour» et qui doit durer six semaines, pour exiger le «droit au retour» des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza par Israël.

Officiellement, "la marche du retour" est organisée par la société civile. Mais elle est soutenue par le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste avait assuré qu'il veillerait à ce que personne n'approche dangereusement de la frontière. Israël et le Hamas se sont livré trois guerres dans l'enclave palestinienne depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.

L'une des préoccupations israéliennes est une tentative, spontanée ou non, de forcer la barrière, peut-être à l'occasion d'une marche massive avec des femmes et des enfants.

(L'essentiel/afp)