L'«échec catastrophique» des masques grecs

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ τρολάρει το φιάσκο με τις #μασκες_αλεξιπτωτα και φοράει "στον αέρα" τη #μάσκα.

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ.

Φήμες ότι ενημερώθηκε να περάσει από το λογιστήριο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. pic.twitter.com/Kjzz72vVzr — ʍքǟȶɦǟֆ (@GiannisMpathas) September 15, 2020

Les écoliers ont repris le chemin de l'école, avec un masque cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. En Grèce, les autorités leur ont distribué gratuitement des centaines de milliers de masques. Un beau geste qui s'est transformé en réel fiasco. Les masques étaient en effet beaucoup trop grands et larges tant pour les enfants que pour le corps enseignant. Une fois porté, le masque cachait la bouche, le nez, et même les yeux... De nombreuses photos du masque ont inondé les réseaux sociaux et les internautes s'en sont donné à cœur joie, proposant de le faire porter à Shrek ou encore au Cyclope.

Έτοιμος για μάθημα ????????Τη δοκίμασε χθες το βράδυ και ακόμα γελάω Φοβερή εφαρμογή!! #μασκες_αλεξιπτωτα pic.twitter.com/V8v3kWdIKw — Teras Boulba (@BoulbaTeras) September 15, 2020

Le gouvernement a dû s'excuser. «Il s'agissait d'un malentendu, ce sera corrigé», s'est défendu le vice-ministre de la Santé, Vassilis Kontozamanis, dans les médias locaux. Il s'agirait d'une erreur de dimensions au moment de la commande, qui n'a pas été vérifiée. La commande était prévue pour des masques de 10 cm sur 18 cm pour les enfants de moins de 10 ans et des modèles de 12 cm sur 22 cm pour les élèves plus âgés et les enseignants. Les dimensions données concernaient des pièces devant être cousues.

«Le plan de distribution gratuite de masques, un programme d’un montant de 6,1 millions d’euros, partait d’un bon sentiment. Mais il y a eu un bug sur la commande», a relaté un quotidien. La sœur du Premier ministre, députée du parti au pouvoir, dénonce «un échec catastrophique».

Αμέσως σπεύσαμε να λοιδορίσουμε την κυβέρνηση για τις μάσκες. Δηλαδή δεν υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι και ψύχραιμοι σε αυτον τον τόπο. Απλα είναι τα πράγματα, κανεις δυο τρυπούλες στην μασκα (αλεξίπτωτο) για να βλέπουν τα παιδιά και ολα λύνονται. #μασκες_αλεξιπτωτα pic.twitter.com/wCaGyqE4Ov — Nobody (@nobady24674889) September 15, 2020

Η μικρή μάσκα είναι η παιδική που υπάρχει στην αγορά

Η μεσαία μάσκα είναι αυτή που μοίρασαν στα παιδιά στα σχολεία ..που μάλλον νόμιζαν ότι θα την βάλουν άλογα και όχι παιδιά..

Και η άλλη είναι η χειρουργική... pic.twitter.com/Pz7sDv6qHk — soultana xakousti (@SXakousti) September 14, 2020

En Grèce, les masques sont obligatoires à l’école, à bord des transports en commun et dans les bâtiments publics. Les autorités avaient prévu d'en distribuer environ 5 millions aux élèves et aux professeurs.

