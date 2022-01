Que fait ce hibou de l'Arctique à Washington?

La nuit est tombée à Washington, mais ils sont quelques dizaines de curieux à observer, jumelles ou téléobjectif en main, une apparition extraordinaire: un somptueux rapace venu de l’Arctique, perché tout près du Capitole américain. Le bruit court depuis quelques jours: un harfang des neiges est en ville. «Il est là!» s’exclame l’un des ornithologues amateurs du jour, et les trépieds galopent pour trouver un meilleur angle de vue.

WHOOOO is being seen in Washington lately? A rare snowy owl, visiting from the Arctic, has been taking in the iconic DC locales. Amazing photos by @CKaster and story by bird enthusiast @larsonchristina https://t.co/syj8dbRrtg pic.twitter.com/vfepMp1k6k