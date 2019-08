Les manifestants ripostent aux «lacrymos»

À peine la grenade lacrymogène a-t-elle explosé qu'un manifestant sprinte vers elle pour l'étouffer avec un cône de signalisation. La scène est de plus en plus récurrente depuis le début de la contestation à Hong Kong, qui a vu les protestataires développer d'ingénieuses tactiques.

La mégapole du Sud de la Chine traverse depuis deux mois sa crise politique la plus grave depuis sa rétrocession par Londres en 1997. Quasi quotidiennes, les manifestations sont aussi très souvent émaillées de heurts avec les forces de l'ordre. Celles-ci ont également musclé leur riposte face à des protestataires de plus en plus violents, ce qui a été illustré par l'utilisation de 800 grenades lacrymogènes lors de la seule journée de lundi, surnommée le «festival des lacrymos» par les manifestants.

Attirail

Au fil des confrontations avec la police, ces derniers ont rodé leurs tactiques pour se protéger des gaz. Dans l'arsenal du parfait manifestant, on trouve les gants ignifuges résistants à la chaleur pour empoigner des grenades brûlantes ou encore les masques à gaz surnommés «groins de cochon» en cantonais.

Les forums en ligne regorgent de discussions sur les modèles de masques les plus adaptés, sur les meilleures adresses où les acheter. «Il m'en faut vraiment un! Il est déjà difficile de trouver de bons masques», écrit un internaute. Lors des manifestations, on échange les conseils sur leur utilisation.

Cône et eau

Mais les protestataires ont aussi mis en place des «unités» spécialisées tout particulièrement dans la gestion des grenades qui émettent des lacrymogènes dès qu'elles sont tirées par la police. Certains couvrent leurs bras de film alimentaire pour éviter les irritations provoquées par les gaz et transportent un stock de sérum physiologique pour rincer les yeux de quiconque est incommodé.

Parfois une grenade est saisie et retournée à l'envoyeur, parfois elle est sommairement aspergée à l'aide de bouteilles d'eau. Mais la tactique la plus élaborée est celle du cône de signalisation qu'un premier manifestant pose sur la grenade fumante pour contenir son gaz, avant qu'un deuxième n'arrive pour verser de l'eau par le trou qui est à sa pointe, afin de la noyer. «Ce qui se passe à Hong Kong a permis aux manifestants d'apprendre et de développer leurs tactiques», observe Tony Davis, un spécialiste des questions de sécurité basé à Bangkok pour le groupe IHS Jane's. «Ils sont en un sens en train de devenir une armée organisée, ce qu'ils n'étaient pas initialement».

Ils sont peut-être une «armée», mais leur équipement est particulièrement artisanal, venu parfois tout droit des placards de la cuisine. Beaucoup de manifestants partent ainsi défiler avec dans leur sac un couvercle de wok, un ustensile banal qui s'est avéré redoutable pour étouffer les grenades.

(L'essentiel/nxp/afp)