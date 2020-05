La pire chanson possible résonne en fond sonore

Donald Trump a encore fait parler de lui, mardi. Lors de sa visite de l’usine Honeywell à Phoenix (Arizona), le président américain a refusé de porter un masque. Il s’est présenté au milieu des ouvriers de l’usine tous munis de masques sans en porter un lui-même, se contentant de lunettes de protection. Début avril, le milliardaire républicain avait souligné qu’il n’avait pas l’intention, à titre personnel, de se plier à la recommandation des autorités sanitaires de porter un masque.

«Porter un masque en recevant des présidents, des Premiers ministres, des dictateurs, des rois, des reines, je ne sais pas… Je ne le sens pas pour moi», avait-il avancé, alors que toutes les visites de dirigeants étrangers étaient déjà interrompues depuis des semaines. Le déplacement présidentiel lui-même, avec des conseillers, des journalistes, les membres du Secret Service, était un défi.

Une chanson de McCartney

Toute personne se trouvant à un moment ou à un autre à proximité du président a été testée pour le Covid-19, a assuré la Maison-Blanche. «Le président prend très au sérieux la santé et la sécurité de tous ceux qui voyagent pour permettre ses déplacements et le bon déroulement des opérations de la Maison-Blanche», a souligné Judd Deere, porte-parole de l’exécutif américain.

Au-delà du refus de Donald Trump de porter un masque, c’est un détail sonore qui a surpris certains médias américains, dont le Los Angeles Times. Pendant la visite du président, on pouvait en effet entendre la chanson «Live and Let Die» («Vivre et laisser mourir»), écrite par Paul McCartney et jouée par les Guns’N Roses. Un choix pour le moins maladroit, alors que les décès continuent de s’accumuler aux États-Unis et que Donald Trump est accusé de manquer cruellement d’empathie.

Cette étrange scène a fait réagir de très nombreux internautes, dont le célèbre animateur Jimmy Kimmel: «Je ne peux imaginer de meilleure métaphore pour cette présidence que celle de Donald Trump ne portant pas de masque à une usine de masques faciaux alors que la chanson «Live and Let Die» résonne en fond sonore», s’est-il amusé sur Twitter.

Axl Rose, leader des Guns’N Roses et fervent opposant à Donald Trump, n’a pas (encore) réagi à cette collusion malheureuse.

(L'essentiel)