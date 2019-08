La police justifie l'usage d'une arme à feu

La police de Hong Kong a justifié lundi le recours pour la première fois à des canons à eau et au tir d'un coup de semonce à l'arme feu la veille après plus de deux mois de contestation pro-démocratique, blâmant des manifestants «extrêmement violents». Les affrontements de dimanche dans la banlieue de Tsuen Wan ont été parmi les plus violents depuis le mois de juin, marquant le début du mouvement antigouvernemental dont les manifestations quasi quotidiennes secouent Hong Kong.

À la tombée de la nuit dimanche, un groupe d'officiers de police s'est retrouvé coincé par des manifestants armés notamment de briques qui les menaçaient, a expliqué la police lundi. Un policier est tombé au sol sous une pluie de coups, incitant six de ses collègues à dégainer leurs armes de poing et à «tirer un coup de semonce en l'air», a précisé la police. C'est la première fois qu'une balle réelle est tirée depuis le début de crise, faisant craindre qu'elle ne s'envenime davantage et prenne une tournure de plus en plus violente.

La police a également confirmé le recours, pour la première fois, à deux véhicules dotés de canons à eau, pour disperser les manifestants. Quinze policiers ont été blessés au cours des affrontements de dimanche et des dizaines de manifestants, dont un âgé de douze ans, ont été interpellés pour rassemblement illégal, possession d'armes et agression de la police. «La police appelle le public à se dissocier des manifestants violents», a ajouté la police, promettant «des mesures implacables», afin de traduire les auteurs de ces actes en justice.

(L'essentiel/afp)