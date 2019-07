«Elle parlait plus fort, plus fort, et je suis devenu fou»

Une hôtesse de l'air de 23 ans a été retrouvée morte dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel, près de l'aéroport de Moscou, la semaine dernière. Le corps d'Albina Mukhametzyanova, qui avait été abandonné dans une baignoire remplie d'eau, portait des traces de strangulation. Après une chasse à l'homme dans la capitale russe, un homme de 25 ans a été interpellé, rapporte le «Sun». Nikita Enin a avoué avoir tué sa petite amie, après une nuit de sexe qui aurait mal tourné. Récemment, Albina avait quitté son compagnon, dont la jalousie prenait des proportions inquiétantes: le jeune homme avait déjà tenté une fois d'étrangler sa petite amie. Malgré cette agression, l'hôtesse de l'air avait décidé de donner une nouvelle chance à Nikita, et le couple se retrouvait régulièrement dans cet hôtel quatre étoiles.

Lors de son interrogatoire, le Russe a expliqué avoir «accidentellement» tué sa compagne, après avoir découvert qu'elle le trompait. Après une nuit «normale», le jeune homme a fouillé dans le smartphone d'Albina et est tombé sur des messages qui ne lui ont pas plu. «Elle a commencé à parler plus fort, plus fort, plus fort et je suis juste... devenu fou», a expliqué le suspect. Son crime une fois commis, Nikita Enin a contacté une connaissance pour lui raconter qu'Albina avait été victime d'un accident de la route. «Il m'a demandé de lui tirer les cartes de Tarot et de lui dire ce qui allait se passer», a raconté cette femme prénommée Zhanna. Une ancienne collègue du suspect décrit un homme «un peu étrange», qui montrait un fort intérêt pour le BDSM (NDLR: bondage, punition, sadisme, masochisme ) et qui était «obsédé» par Albina. La victime était venue s'installer à Moscou il y a trois mois pour poursuivre sa carrière d'hôtesse de l'air. Selon sa famille et ses amis, la jeune femme ne leur avait jamais parlé de Nikita. Le jeune homme a été incarcéré et l'enquête se poursuit.

(L'essentiel/joc)