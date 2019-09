Un juge demande d'arrêter R.Kelly, déjà en prison

Visiblement, la communication entre le Minnesota et l'Illinoisa du mal à passer. Détenu dans une prison de Chicago, R. Kelly devait se présenter le 12 septembre 2019 devant un cour du comté de Hennepin pour avoir payé une adolescente de 17 ans pour qu'elle se déshabille et danse pour lui.

Logiquement, le chanteur n'a pas pu se rendre dans le Minnesota et le juge qui devait l'entendre a décidé d'émettre un mandat d'arrêt contre lui. Une situation qui exaspère l'avocat de l'artiste de 52 ans. «Personne n'est jamais venu le chercher. Qu'était-il supposé faire? Se transporter par télépathie?», a-t-il déclaré à TMZ.

Poursuivi pour agression sexuelle

Pourtant, plusieurs personnes étaient au courant qu'il était impossible que R. Kelly sorte de prison pour une audience dans un autre État. Le procureur de district du Minnesota a avoué que le ministère public savait que les autorités fédérales du Northern District de l'Illinois refusaient de lui permettre d'entendre le chanteur avant que son dossier fédéral soit résolu.

L'interprète de «I Believe I can Fly» est poursuivi pour agression sexuelle et détournement de mineures dans l'Illinois et à New York.

(L'essentiel/jfa)