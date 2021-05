Il observe des jumeaux, en enlève un et le tue

La ville de Dallas (Texas) est secouée par un drame aussi insoutenable qu’incompréhensible, survenu samedi matin. Un jeune homme de 18 ans s’est introduit dans une maison où dormaient paisiblement des frères jumeaux de 4 ans.

Darriynn Brown a été filmé par une caméra de surveillance en train d’observer longuement le petit Cash Gernon, allongé dans son lit à côté de son frère Carter. Après avoir hésité plusieurs minutes, l’individu a brusquement enlevé l’enfant et quitté les lieux.

Le corps du petit Cash a été retrouvé moins de deux heures plus tard en pleine rue. «J’ai cru que c’était un chien qui était allongé. (…) J’ai appelé ma maman et j’ai dit «Maman, je vois une main, je vois un corps. Je crois que je vois un corps. Maman, c’est un enfant, c’est un enfant!» et je me suis mise à hurler», témoigne Antwainese Square, la personne qui a découvert le cadavre. Selon un rapport d’autopsie publié mardi, l’enfant est mort après avoir été poignardé à plusieurs reprises, rapporte le Daily Mail.

Darriynn Brown ne s’est pas arrêté là. Comme le montrent les images de vidéosurveillance, le jeune homme est retourné au domicile des jumeaux au petit matin, semble-t-il dans l’intention d’enlever Carter. L’individu a cependant quitté les lieux sans s’en prendre au frère de sa victime.

Les deux enfants étaient sous la surveillance de Monica Sherrod, 39 ans. Cette femme n’est pas la mère biologique des jumeaux, mais vivait avec leur père. Celui-ci a quitté le domicile familial en mars sans laisser d’adresse. Selon la police, la maman des garçonnets «les cherchait depuis longtemps» et a pu renouer avec Carter après le drame.

Le mobile du meurtrier reste, pour l’heure, un mystère. Selon Monica Sherrod, Darriynn Brown est le frère d’un ami de ses fils aînés. La trentenaire ignore pour quelles raisons le jeune homme s’en est pris à Cash. Selon elle, le suspect est entré chez elle par la porte du garage et a forcé l’entrée située à l’arrière de la maison. La chambre des jumeaux est située près de cette porte arrière, loin des autres pièces de la maison.

«Nous étions tous endormis quand c’est arrivé. D’habitude, Cash me réveille, mais il ne l’a pas fait ce jour-là. Quand je me suis levée, j’ai remarqué qu’il n’était plus là. (…) Et quand j’ai regardé les images de surveillance, j’ai vu que quelqu’un l’avait emmené», témoigne Monica, qui a pu aider la police à identifier Darriynn Brown. Le jeune homme a été arrêté et mis en examen. Sa caution a été fixée à 1,5 million de dollars.

(L'essentiel/joc)