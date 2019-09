Sans le savoir, une végane envoie 90 lapins à la mort

16 conejos han sido rescatados de una granja en Barcelona por activistas. Han sido perseguidas y agredidas por los granjeros. ¡¡¡NOS PIDEN DIFUSIÓN!!!



Video: @mythical.mia pic.twitter.com/DaRTormpA9 — NoEnMiPlato (@NoEnMiPlato) September 2, 2019

Elle se fait appeler «Mythical Mia» et se présente sur Instagram comme une influenceuse et militante végane. Dimanche dernier, la Britannique a publié un post dans lequel elle revenait sur une opération de sauvetage qu'elle a menée dans une ferme à Osona, en Catalogne. Après avoir relâché 16 lapins dans la nature, la jeune femme et 14 autres activistes auraient été pris pour cible par un fermier «très agressif».

L'homme les aurait même poursuivis sur l'autoroute avant de les forcer à s'arrêter devant un barrage formé par d'autres véhicules. La police aurait fini par intervenir, mais après le départ des agents, le fermier aurait ouvert le feu sur la fenêtre de la voiture de Mythical Mia. «La fenêtre a explosé devant ma figure et je me suis retrouvée le visage en sang à cause des débris. Nous sommes actuellement à l'hôpital, nous irons ensuite au commissariat de police pour porter plainte», a-t-elle témoigné sur Instagram.

La activista Mythical.mia (Instagram) denuncia haber sido agredida, perseguida y disparada por granjeros tras un rescate de conejos perpetrado ayer en Barcelona. https://t.co/Rxj5Odlfid pic.twitter.com/6rdI7P2Nqq — Aitor Garmendia (@Tras_los_Muros) September 2, 2019

Fière de son opération, la jeune femme a ajouté: «Je suis très heureuse d'avoir sauvé ces 16 vies du danger. Cela en valait la peine.» Le problème, c'est qu'en menant cette mission, la Britannique a condamné à mort près de 100 lapins. Selon «La Vanguardia», la plupart des animaux libérés par Mia venaient de mettre bas, et leur progéniture s'est donc retrouvée sans mère nourricière. Résultat: plus de 90 lapereaux ont dû être euthanasiés.

Selon le rapport d'un vétérinaire, en plus des 90 bébés condamnés, cinq autres lapines portantes sont mortes et d'autres ont subi des fractures à la colonne vertébrale. Par ailleurs, à cause du stress provoqué par l'opération de sauvetage, plusieurs femelles ont fait des fausses couches. Avant l'assaut des activistes, la ferme de Gurb comptait plus de 3000 lapins, dont 700 devaient mettre bas trois jours plus tard.

(L'essentiel/joc)