Décorations et serviette Auschwitz sur Amazon

The story continuous. We start getting an impression that people took upon themselves the job that someone at @amazon should be doing: verifying the products that are uploaded there. Here is an "Arbeit macht frei" bath-beach-pool-gym towel. https://t.co/VD4uXikjpl https://t.co/DF4rChxIiV pic.twitter.com/NS9kROWIFp — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 2, 2019

Lundi soir, le mémorial d'Auschwitz a partagé sa consternation à la découverte de décorations de Noël et d'une serviette de bain à l'effigie du camp de concentration d'Auschwitz disponibles sur Amazon. Le compte Twitter du musée a diffusé les présentations controversées des produits. On y aperçoit une jeune femme tout sourire, poser avec une serviette de plage, illustrant l'entrée du camp de concentration où plus d'un million de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale.

La veille, le musée était également tombé sur plusieurs décorations de Noël, des tapis de souris ou encore décapsuleurs, à nouveau à l'effigie du lieu de mémoire. Le mémorial a pointé le manque de vérification des articles par le géant du commerce en ligne.

Face au tollé, les produits ont été retirés de la plateforme, a indiqué Amazon dans un communiqué, repris par BFM, en insistant sur l'importance du respect de ses règles de vente. «Tous les vendeurs doivent suivre nos directives de vente et ceux qui ne le font pas seront passibles de poursuites, y compris la suppression éventuelle de leur compte». Pourtant, les comptes des deux vendeurs restent actifs. Celui qui a commercialisé la serviette de plage ne propose plus qu'un seul modèle, celui avec un berger allemand... Le vendeur qui a commercialisé les boules de Noël, ne propose plus désormais que des destinations adaptées.

"Christmas ornaments" with images from Auschwitz are also available on @WishShopping. We hope that their reaction will be similar to #Amazon and such project will be quickly removed too. https://t.co/a8dynuU6ji pic.twitter.com/mcWCbA5B4g — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 2, 2019

