Un policier néonazi condamné à 4 ans de prison

Un policier britannique a été condamné vendredi, à Londres, à quatre ans et quatre mois de prison pour appartenance à un groupe néonazi, une première au Royaume-Uni. Benjamin Hannam, 22 ans, avait été reconnu coupable plus tôt en avril par la cour de l’Old Bailey d’appartenance à l’organisation néonazie «National Action», liée au terrorisme d’extrême droite et interdite en 2016.

Il travaillait comme policier stagiaire à la Metropolitan Police, depuis près de deux ans quand il a été découvert dans une base de données d’utilisateurs d’un forum de discussion lié à l’extrême droite, soulevant des questions sur les contrôles de sécurité lors des recrutements au sein de la plus grande force de police du pays. Il avait été arrêté en 2020 et a été renvoyé de la police pour faute grave, la semaine dernière.

Benjamin Hannam, qui avait également plaidé coupable de possession d’une image indécente d’enfant, a aussi été condamné pour avoir menti lors de sa candidature et pour possession de documents concernant des combats au couteau et des engins explosifs. «Vous avez porté atteinte à la confiance du public dans la police par vos tromperies», a déclaré vendredi, le juge Anthony Leonard.

(L'essentiel/afp)