L'alcool fort à la rescousse dans les hôpitaux

Les boissons alcoolisées fortes peuvent «lorsque cela est absolument nécessaire» être utilisées comme désinfectants pour les mains dans les hôpitaux japonais, ont indiqué les autorités sanitaires du pays.

Les spiritueux comprenant entre 70% et 83% d'alcool peuvent être convertis à l'usage du nettoyage des mains, dans le cadre de nouvelles règles édictées dans un document du ministère japonais de la Santé dont l'AFP a obtenu copie mardi.

Production d'alcools forts

Certaines vodkas contiennent de tels taux d'alcool mais les boissons japonaises telles que le sake ou le shochu sont loin du compte avec des niveaux maximum de 22 à 45 % respectivement. Certains fabricants de sake se sont mis à produire des alcools forts pour répondre à la demande de désinfectants.

Le géant japonais des boissons Suntory a commencé à produire des désinfectants mais aux États-Unis, pays le plus lourdement touché par la pandémie. La réglementation japonaise fixe habituellement entre 76,9% et 81,4% le contenu en alcool des liquides désinfectants. Au-delà de ce taux, ils sont moins efficaces et doivent être dilués, ont expliqué des responsables officiels.

Le Japon semble pour l'heure relativement épargné par la pandémie, qui fait rage en Europe et aux États-Unis, mais de récents bonds dans le nombre de cas répertoriés, en particulier à Tokyo, ont soulevé des inquiétudes. Dans l'archipel nippon, plus de 7 600 cas ont été répertoriés et 109 décès sont attribués au coronavirus.

(L'essentiel/afp)