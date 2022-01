Décès de Sidney Poitier à l'âge de 94 ans

«Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national», écrit le vice-premier ministre des Bahamas Chester Cooper sur sa page Facebook à propos de l'acteur de «La Chaîne» ou encore de «Dans la chaleur de la nuit», sans mentionner la cause de son décès.

Né prématuré à Miami, en Floride, le 20 février 1927, à l'occasion d'un déplacement de ses parents venus des Bahamas voisines, Sidney Poitier obtient ainsi la double nationalité américaine et bahaméenne. En 1964, il est le premier Afro-Américain à remporter l'Oscar du meilleur acteur pour «Le Lys des champs».

«Le voyage a été long pour en arriver là», lançait-il très ému, en recevant la statuette dorée. Grâce à ses rôles, le public a pu concevoir que des Afro-Américains pouvaient être médecin («La porte s'ouvre» - 1950), ingénieur, professeur («Les anges aux poings serrés» - 1967), ou encore policier («Dans la chaleur de la nuit »- 1967).

Mais à 37 ans, lorsque l'acteur au sourire incandescent reçoit son Oscar, il est la seule star de couleur à Hollywood. «L'industrie cinématographique n'était pas encore prête à élever plus d'une personnalité issue des minorités au rang de vedette», décryptait-il dans son autobiographie «This Life».

«À l'époque,(...) j'endossais les espoirs de tout un peuple. Je n'avais aucun contrôle sur les contenus des films (...) mais je pouvais refuser un rôle, ce que je fis de nombreuses fois». Dans «Devine qui vient dîner ?» en 1967, il campe le fiancé d'une jeune bourgeoise blanche le présentant à ses parents, un couple d'intellectuels qui se croient ouverts d'esprit. La rencontre est un choc, et donne un film majeur sur le racisme de l'époque.

Oh my Lord. Woke up this morning and turned on my phone to learn Sydney Poitier, my absolute idol of all time, has passed away. I can’t say enough about his impact on me and how I view and move through this world to this very day. Rest In Power, Mr. Poitier pic.twitter.com/vSW94VGlCu