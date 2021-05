Un tigre laissé en liberté inquiète les autorités

A tiger and its caretaker are on the lam after animal runs free in Texas neighborhood https://t.co/tibJdAKXRA pic.twitter.com/9LGQ5BCM3k — NBC DFW (@NBCDFW) May 11, 2021

Un tigre en liberté, qui a terrifié les habitants de Houston au Texas en déambulant dans ses rues, est toujours recherché, mais son propriétaire présumé a été arrêté, a annoncé la police locale mardi. «Le tigre n’a pas encore été localisé», ont précisé les forces de l’ordre de la plus grande ville du Texas sur leur compte Twitter.

Son propriétaire présumé, un homme de 26 ans qui était en liberté conditionnelle et impliqué dans une affaire de meurtre, est accusé d’avoir fui les agents venus l’arrêter à son domicile, en emmenant l’animal dans sa voiture. D’après son avocat, le tigre ne lui appartient pas.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx — robwormald (@robwormald) May 10, 2021

Le félin en liberté, doté d’un collier, avait été aperçu dimanche errant dans les rues d’un quartier résidentiel de la ville, filmé par certains voisins ébahis de voir un tigre dans leur jardin.

Un policier habitant dans le quartier, qui n’était pas en service mais avait été informé de la situation, était intervenu pour tenter de maîtriser l’animal, pointant son arme sur lui. «Je ne voulais pas du tout lui tirer dessus», a-t-il ensuite expliqué à la télévision locale KHOU. «Il n’avait pas l’air très agressif.»

5000 tigres en captivité aux États-Unis

L’agent avait demandé au propriétaire du tigre, qui se trouvait sur place, de récupérer son animal. L’homme avait obéi, et s’était enfui, selon la police locale.

Dans la ville de Houston, contrairement à certains des comtés qui l’entourent, avoir chez soi ce type d’animaux sauvages n’est pas autorisé. Le Texas est néanmoins connu pour concentrer un nombre important de tigres en captivité. La loi de l’État permet d’en posséder, à condition de s’enregistrer et de s’assurer qu’il est enfermé.

En 2014, le WWF estimait que près de 5000 tigres vivaient en captivité aux États-Unis, un nombre supérieur à la population mondiale de tigres sauvages.

The Owner of a tiger spotted in a Houston neighborhood is currently out on a 250k bond for a murder charge, Police say pic.twitter.com/xHEiBC5jvW — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 10, 2021

(L'essentiel/afp)