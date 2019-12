L’ex d’un pédophile le reconnaît en Saint Nicolas

Alois avait entretenu une relation de plus de deux ans avec une mineure âgée de 13 ans. La mère de la jeune fille avait porté plainte. En début d'année, l'homme, originaire de Flandres occidentale, en Belgique, avait écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis et une amende de 800 euros. Son ex-compagne, qui avait témoigné au procès, a eu l'étrange surprise de reconnaître le pédophile déguisé en Saint Nicolas et prenant des enfants sur ses genoux, a relaté le parquet de Courtrai à 7sur7.

«J’en ai eu la nausée», a-t-elle réagi. La femme a directement porté plainte. Dans son rôle de grand saint, le pédophile proposait de le contacter par mail pour réserver ses services et pour les «lettres à saint Nicolas». L'homme a été mis sous mandat d'arrêt ce lundi et se trouve actuellement à la prison d'Ypres.

