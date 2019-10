Un avion finit dans les câbles d'un télésiège

Oups boulette



A Prato Valentino dans le nord de l’Italie dimanche. pic.twitter.com/YHf37oxOfB — Nicolas R. ???? (@nicolasrougier) October 7, 2019

«Nous avons vu la scène depuis l'hélicoptère et nous nous sommes aperçus qu'on n'aurait pas pu descendre avec le treuil. Le risque de faire tomber la carcasse était trop grand. On m'a donc descendu à terre et j'ai grimpé sur un pylône».

WATCH | A small plane crashed into a ski lift and was left entangled in the overhead cables and dangling upside down in Prato Valentino, Italy. pic.twitter.com/H0ItjB549t — euronews (@euronews) October 9, 2019

Le secouriste qui est intervenu dimanche à la suite d'un accident d'avion a témoigné au quotidien La Provincia di Sondrio. Il explique avoir vécu une scène hors du commun. Et pour cause, l'avion de tourisme accidenté avait terminé sa chute sur les câbles d'une remontée mécanique située sur la commune de Teglio, dans le nord de la Lombardie. «Un passager était assis sur l'aile, mais il avait de la peine à rester en équilibre. L'avion oscillait et se trouvait en équilibre précaire. Lui était terrorisé à l'idée de tomber et moi à l'idée qu'il panique.»

Le pilote de l'aéronef avait été éjecté au moment de l'impact. Il a été blessé lors de sa chute, mais sa vie n'est pas en danger. Un secouriste qui se trouvait au sol a filmé les moments du sauvetage et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.

İtalyan Alpleri'ndeki telesiyej kablolarına takılan uçak ile ilgili video yeni yayınlandı.Pazar günü Prato Valentino'daki kazayı takiben İtalyan dağ kurtarma ekipleri tarafından dramatik pilotun görüntüleri. pic.twitter.com/gJxlxhK7Cf — Seref Sezgin (@SEREF737) October 10, 2019

