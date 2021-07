Incendies en Sardaigne: l'Italie demande de l'aide

«C'est une catastrophe sans précédent», a déclaré le gouverneur de l'île Christian Solinas, alors que des vents chauds compliquaient les efforts pour tenter de juguler les flammes. Quelque 1 200 personnes ont été évacuées de leur domicile, dont les résidents d'une institution médicalisée, selon Rai News.

Des touristes effrayés figuraient parmi les personnes fuyant le petit village côtier de Porto Alabe, selon la même source. Des avions Canadair puisaient de l'eau au large de la côte de Porto Alabe, avant de survoler les propriétés situées près du rivage et d'arroser la végétation en feu juste derrière les maisons.

Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a indiqué sur Facebook que la Protection civile italienne avait demandé aux autres pays européens de lui procurer des avions pour combattre le feu. Deux sont déjà partis de France, a-t-il précisé. Une large région dans la province d'Oristano (ouest de l'île) est «à genoux à cause de l'incendie dévastateu», a souligné le ministre.

Quelque 20 000 hectares de végétation ont été consumés, des propriétés endommagées et des animaux tués, a indiqué le gouverneur. Le niveau de dangerosité du feu demeure «extrême», a souligné la Protection civile. Quelque 7 500 personnes engagées dans les opération de secours, dont des membres de la police des forêts et de la Croix-Rouge, aidaient les personnes évacuées et celles qui sont en danger, ont indiqué les pompiers. Il est trop tôt pour évaluer l'importance des destructions causées par le sinistre, a indiqué M. Salinas qui compte demander l'aide du gouvernement pour procéder à la reforestation.

(L'essentiel/AFP)