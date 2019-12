Un pédophile demande une réduction de peine

En mars 2018, il avait écopé d'une peine de 16 ans de prison pour: traite d'êtres humains, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Mais, craignant de mourir en prison, ce septuagénaire incarcéré en Suisse demande une peine réduite. Pour l'obtenir, ses avocats ont plaidé mardi devant le Tribunal cantonal de Fribourg l'abandon de l'accusation de traite d'êtres humains, explique «La Liberté».

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en Thaïlande, entre 2002 et 2013. L'homme y tenait un bar gay servant de couverture à ses activités pédophiles, et à celles des membres de son réseau. Ancien éducateur déjà condamné à deux reprises en Suisse dans les années 1980 et 1990, il est soupçonné d'avoir abusé de près d'une centaine de jeunes garçons. Mais seulement sept de ses victimes ont pu être identifiées. Le verdict sera rendu ultérieurement.

(L'essentiel/xfz)