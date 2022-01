Une voiture grille un feu, neuf morts

Neuf personnes ont perdu la vie samedi à Las Vegas, dans l'ouest des États-Unis, dans un carambolage causé par un conducteur qui a grillé un feu rouge, entrant en collision avec cinq autres véhicules, a indiqué la police. Une personne était en outre dans un état critique après cet accident dans la ville du Nevada aux nombreux casinos.

«Nous n'avons pas vu d'accident de la route aussi meurtrier dans le passé», a déclaré le porte-parole de la police Alexander Cuevas. Vers 15h00, un véhicule Dodge Challenger a grillé un feu rouge à un carrefour, roulant à «grande vitesse», a déclaré le porte-parole lors d'une conférence de presse.

Il a ensuite «percuté de nombreux véhicules, entraînant le chaos», a-t-il ajouté, précisant que l'accident avait impliqué six véhicules et 15 personnes. Les occupants du véhicule fautif ont tous perdu la vie.

UPDATE: North Las Vegas Police confirm that nine people have now died following a "mass casualty crash" in the area of Cheyenne Avenue and Commerce Street. https://t.co/LAJDseQV0p

Scene near Cheyenne and Commerce in North Las Vegas where at least five people were killed in a crash involving six vehicles, according to @NLVPD. #RJNow pic.twitter.com/mC5ysV5l50