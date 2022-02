L'Australie fait face à des inondations inédites

Brisbane: Video of the Brisbane River from Southbank! 3/5 #Brisbane #BrisbaneFloods #Queensland pic.twitter.com/q9eB1ljFia

Deux personnes sont décédées samedi après de fortes pluies qui se sont abattues sur l’est de l’Australie. Le bilan de ces inondations d’une ampleur inédite depuis des décennies est désormais de quatre morts. «Dans certaines parties du sud-est du Queensland, les averses s’intensifient», a averti Mark Ryan, à la tête des services d’urgence et de police de l’État.

Les services d’urgence ont répondu à plus de 1800 appels à l’aide en 24 heures dans le sud-est du Queensland, selon les autorités. Samedi matin, plus de 250 personnes se trouvaient dans des centres d’évacuation. Parmi les victimes se trouve un secouriste, selon la police locale. La voiture où il se trouvait avec trois de ses camarades a été submergée par l’eau, mais ses trois autres collègues ont pu être sauvés.

Found this unicorn waiting patiently for some #flood waters. Enjoy the ride fella…it won’t be long. #Queensland #QldFloods #Brisbane pic.twitter.com/NYkqd7s5ii

Le corps d’un autre homme a également été retrouvé dans la nuit. Deux personnes avaient déjà péri au cours des derniers jours. Dans certaines régions de l’État, les précipitations ont battu des records depuis des décennies, selon David Grant, météorologue principal du Queensland. Les pluies devraient se poursuivre dimanche, a-t-il prédit.

«Il y a un risque accru de crues soudaines, dangereuses et mortelles, et même la possibilité de glissements de terrain localisés», a déclaré David Grant lors d’une conférence de presse. «Nous avons vu l’équivalent d’un mois de précipitations en un seul jour pour la seule ville de Brisbane», a-t-il ajouté. Les secours ont entrepris 132 sauvetages dans des conditions dangereuses au cours des dernières 24 heures.

Après plusieurs années de sécheresse et de feux de brousse aggravés par le changement climatique, l’est de l’Australie a connu un été extraordinairement humide, dû à La Niña, un phénomène climatique ayant pour origine une anomalie thermique des eaux équatoriales de surface de l’océan Pacifique.

This rainfall is unrelenting, with major flooding in some parts of Queensland the worst we’ve seen in 20 years. #Brisbane #Queensland pic.twitter.com/en5B8YraT0