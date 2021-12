La Floride réagit pour ses lamantins affamés

Le rejet de nutriments dans les eaux côtières de cet Etat du sud-est des Etats-Unis, lié à l’industrie agricole et aux centres urbains, a entraîné ces dix dernières années une prolifération d’algues qui ont asphyxié les prairies sous-marines en bloquant la lumière du soleil.

Privés de ce garde-manger, de nombreux lamantins sont morts de faim, portant à au moins 1017 le nombre de ces mammifères marins décédés en Floride en 2021, contre 498 en 2020. Cette mortalité record inquiète d’autant plus que la population de lamantins du «Sunshine State» est estimée à environ 7000.

“We can still make a difference”: Florida’s manatee population is dwindling, due to water pollution that’s impacting their food supply.



Researchers say there is still time to fix the human-caused problem, but it will require billions of dollars and tougher pollution rules. pic.twitter.com/sc6ZErMDwZ