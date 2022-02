Elle prend un Uber et arrive morte à l’hôpital

Qu’est-il arrivé à Ciaya Whetstone? La jeune femme de 21 ans a été déposée inconsciente devant un hôpital de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), samedi peu avant 7h. L’étudiante a été emmenée à l’intérieur et sa mort a été prononcée, rapporte NOLA. La police de la ville cherche désormais à comprendre ce qui s’est passé. Pour l’heure, seuls les témoignages des amis de la victime permettent de dessiner les contours du drame.

Vendredi soir à La Nouvelle-Orléans. Ciaya fête le Mardi gras avec son amie Juliet. Les deux jeunes femmes se rendent ensuite dans un bar, où elles rejoignent un groupe de copains. Plus tard, une amie ramène Ciaya chez son petit ami, qui vit en banlieue. Au milieu de la nuit, l’étudiante décide de prendre un Uber pour se rendre chez elle et s’assurer que son chien va bien. Une fois arrivée chez elle, la jeune femme se change et repart vers 1h du matin avec le même chauffeur qui l’attendait.

Une colocataire de Ciaya explique qu’elle a tenté de la dissuader de repartir avec cet individu. «Il faut que tu arrêtes de monter dans les voitures des inconnus», lui a conseillé Reese White. L’étudiante a rassuré son amie, lui expliquant qu’il s’agissait de son chauffeur Uber et qu’elle voulait aller récupérer sa voiture, qu’elle avait laissée en ville. Un copain de Ciaya raconte pour sa part qu’il a appelé la jeune femme vers 1h30 et qu’il a entendu, en bruit de fond, le chauffeur lui demander si elle aimait faire la fête. L’étudiante a alors dit à son pote qu’elle le rappellerait, mais elle ne l’a jamais fait.

«Il y a un grand laps de temps jusqu’à ce qu’elle ne soit déposée à l’hôpital. On ne sait pas vraiment… Je prie juste pour qu’elle n’ait pas souffert et que justice soit faite. Pourquoi elle? Je suis sous le choc», confie à WJBF Grace Sutton, sa cousine. «Nous voulons des réponses, savoir ce qui s’est passé», ajoute Mari Sutton, une autre cousine. Selon les autorités, les causes de la mort de Ciaya pourraient ne pas être connues avant deux mois.

(L'essentiel/joc)