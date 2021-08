Une ministre virée pour sa mauvaise gestion du Covid

La ministre de la Santé du Sri Lanka a été destituée pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaie dans son pays. Le ministère de la Santé dirigé par Wanniarachchi avait été vivement critiqué la semaine dernière pour avoir sous-estimé le nombre de contaminations ayant dépassé les 3 000 cas quotidiens et celui des décès au-dessus de 150, submergeant hôpitaux et crématoriums. Les experts estiment que ces chiffres pourraient être en réalité trois fois supérieurs.

Le bureau du président Gotabaya Rajapaksa a nommé le ministre des médias Keheliya Rambukwella, également porte-parole du gouvernement, pour prendre sa succession. La ministre destituée de son portefeuille, Pavithra Wanniarachchi, demeure toutefois au gouvernement et prend les commandes du ministère des Transports.

En janvier, la ministre Wanniarachchi avait encouragé la consommation d'une soi-disant «potion magique» contre le virus, concoctée par un sorcier et qu'elle avait elle-même goûtée publiquement. Elle s'était également livrée à une cérémonie suivant les directives d'un dieu autoproclamé qui affirmait qu'elle pourrait mettre un terme à la pandémie sur l'île en versant de l'eau «bénite» dans une rivière. Peu après, elle avait contracté le virus puis été hospitalisée en soins intensifs.

UPDATE: Pavithra Wanniarachchi appointed Transport Minister, Dullas Alahapperuma Minister of Mass Media, Gamini Lokuge Minister of Power and Namal Rajapaksa Minister of Development Affairs Coordination apart from Youth and Sports #Srilanka #lka #cabinetresuffle https://t.co/NfYBBE2P7k