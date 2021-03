Un dernier regard sur la mer et Heart s'en est allé

Heart est enfin en paix. Après une vie marquée par la souffrance et la solitude, le berger allemand a passé les dernières heures de sa vie dans la sérénité et la plénitude. Une bénévole de l’association Qua La Zampa, à Bitonto (Pouilles), lui a permis de profiter de la mer une dernière fois avant son ultime voyage, écrit TGCOM 24.

Gianna Serena Manfredi a partagé les images de ce moment poignant sur les réseaux sociaux. Le chien a été euthanasié lundi. «Un vide immense», peut-on lire sur Facebook.

Lors de leur déménagement, les propriétaires de Heart l’avaient abandonné à leur ancien domicile, l’année dernière. L’animal s’était alors retrouvé tout seul dans cette vieille maison, affamé et perclus de douleurs. Il souffrait en effet d’une otite chronique et d’une inflammation de la colonne vertébrale qui l’empêchait d’utiliser ses pattes arrière. L’association Qua La Zampa lui est venue en aide, et plusieurs personnes ont proposé d’adopter l’animal. Un jeune homme a même proposé de lui construire gratuitement un déambulateur.

Oggi un’altra anima buona e sfortunata e’ volata sul ponte. Gianna ha accompagnato Heart nel suo ultimo viaggio, dopo... Publiée par Cuore Husky Rescue sur Mardi 16 mars 2021

Un an après son sauvetage, Heart s’en est allé en paix, comme on peut le lire dans un post rédigé à la première personne: «C’était une véritable détente. Je me suis presque endormi en oubliant toute la douleur de l’abandon de ceux qui m’aimaient peu, la douleur des blessures qui commencent à se faire sentir, la douleur de ne pas pouvoir courir avec ce chiot qui courait après sa pierre. Je n’ai pas pu toucher l’eau, les humains s’en sont occupés, m’en apportant et mouillant mon museau. Elle était fraîche et sentait la liberté».

(L'essentiel/joc)