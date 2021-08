Un accident de camionnette fait dix morts au Texas

Les autorités texanes ont fait savoir qu'elles enquêtaient sur un «accident majeur» près de la ville de Falfurrias, à quelques kilomètres de la frontière avec le Mexique. Une camionnette Ford roulait à vive allure vers le nord sur une autoroute lorsqu'elle a dérapé, heurtant un poteau électrique métallique et un panneau de signalisation, selon un témoin.

«Le chauffeur et neuf passagers sont décédés sur le lieu de l'accident», ont précisé les autorités texanes. Selon un responsable local, une trentaine de personnes se trouvaient à bord du véhicule. «Il semble qu'il s'agissait de migrants sans papiers, mais nous devons travailler avec les consulats» concernés, a déclaré le porte-parole du Département de la sécurité publique du Texas, le sergent Nathan Brandley.

Ten people were killed and 20 people were taken to area hospitals after a van crashed on Highway 281 near Encino, Texas, Wednesday afternoon, according to Texas Department of Public Safety spokesperson Sgt. Nathan Brandley https://t.co/JA63wlM3q2