Ils perdent leur fils, puis succombent ensemble

Le gouverneur du New Jersey a rendu hommage, la semaine dernière, à une famille décimée par le coronavirus, rapportait lundi CNN. Lors d’une conférence de presse, Phil Murphy a annoncé le décès de John Freda et de ses parents, Larry et Vicki. «Trois âmes formidables et aimantes, toutes issues de la même famille», ont été emportées en l’espace de 48 heures, a-t-il déclaré.

John, opticien de 51 ans, a succombé au Covid-19 le 22 avril. Ses parents sont décédés de la même maladie deux jours plus tard, à quelques heures d’intervalle. Ils étaient mariés depuis 62 ans. Ils étaient inséparables. «Et il y a de la poésie tragique dans le fait qu’ils aient quitté cette vie le même jour», a ajouté le gouverneur du New Jersey.

Parents de trois garçons, Larry, 85 ans, et Vicki, 83 ans, consacraient tout leur temps à leurs six petits-enfants, avec qui ils couraient les événements sportifs, les spectacles et autres concerts. John, que le gouverneur Murphy a décrit comme «rigolo, attentionné, intelligent», laisse derrière lui trois garçons: Brian, David et Adam.

«Comme des milliers d’autres familles, les Freda ne connaissent que trop bien la force et la puissance terribles de cette maladie. Pour eux, et pour nous tous, nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ralentir la propagation de ce virus et sauver des vies», a conclu Phil Murphy.

(L'essentiel/joc)